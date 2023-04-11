797 чатов

React — русскоговорящее с... React — русскоговорящее с...
Binance Russian Binance Russian
Android Developers Android Developers
Python: снова чат Python: снова чат
Vue.js — русскоговорящее ... Vue.js — русскоговорящее ...
supapro.cxx supapro.cxx
GNU/Linux Help GNU/Linux Help
DotNetRuChat DotNetRuChat
Telegram Developers Telegram Developers
Node.js — русскоговорящее... Node.js — русскоговорящее...
DevOps — русскоговорящее ... DevOps — русскоговорящее ...
JavaScript Noobs — сообще... JavaScript Noobs — сообще...
Django [ru] Django [ru]
Go-go! Go-go!
ntwrk ntwrk
Angular - русскоговорящее... Angular - русскоговорящее...
Верстка сайтов HTML/CSS/J... Верстка сайтов HTML/CSS/J...
phpGeeks phpGeeks
Kubernetes — русскоговоря... Kubernetes — русскоговоря...
Битрикс для разработчиков Битрикс для разработчиков
Смотреть еще
Telegram Developers

Telegram Developers

Вопросов 76757
Ответов 133870
Участников 4710

Telegram @botoid

Описание

Группа разработчиков под Telegram Не приветствуются: - реклама и спам - NSFW-контент; - флуд, оффтоп и оскорбление участников; - душность Заявка на разработку бота: @thordersbot Проекты: @tgram_jobs

Самые активные

Спрашивают
Sergey_ Sergey
1718
Vitaly_ Vitaly
1533
✨ Uni_[🌊 На море] ✨ Uni [🌊 На море]
1183
🎉_Almighty 🎉 Almighty
1055
Sergey️_️ Sergey️ ️
998
Отвечают
Зомби_Engineer🧟‍♂️🇷🇸 Зомби Engineer🧟‍♂️🇷🇸
4276
✨ Uni_[🌊 На море] ✨ Uni [🌊 На море]
3442
Vitaly_ Vitaly
3339
Sergey_ Sergey
3080
Yʉri 🇺🇦_💜 Ly Yʉri 🇺🇦 💜 Ly
2747

76757 вопросов в чате [x]