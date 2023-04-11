Telegram Developers

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@botoid
Друзья, приветствую!
Нужна помощь в проблеме с телеграм ботом.
Бот перестаёт работать после редеплоя. Когда заливаю новую версию, после её деплоя бот перестаёт отвечать на люб...
Так делать то что?
как это: криво поставил библиотеку?
а как решить то?
как установить с правами админа?
слушайте, я делаю бота обратной связь и вынужден сохранять chatID написавшего человека в кэш, чтобы потом админ бота мог ему ответить через этот бот вставив его chatid из кэша...
Как прописывать токен в 20й версии телеги?
Вариант типа такого
updater = Updater(token='561212155910:fssfsdsdfd', use_context=True)
выдает ошибочку
Updater.__init__() got a...
ага, терь понял. Но чот не понял, что делать с айпдейтером. Как апдейтить?) Или где можно почитать о создании бота под новые версии тг
А проверка вступления в бот делается запросом к его бд или там по-другому?
Кто то пробовал реализовать группу в которой все анонимные пользователи? как будто сообщения от имени группы, и не видно акк. но если всех админами сделать то будет видно аки ...
Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста, есть ли образ на докерхабе для бд с использованием aiosqlite? (и если нет, то что можно взять в качестве альтернативы)?
I use tdlib v1.8.0 in golang, I added apiid, apihash to the parameters, and the server reported a 400 error: { code = 400 message = "Valid api_id must be provided. Can be obta...
https://telegra.ph/sadsadasdasd-03-23
есть идеи чего выключено "скрыть участников", но при этом всё равно в списке видно только 15 человек из 28к?
Привет! Написал простого бота-парсера на питоне и телетоне, получил айдишник, ввел код при первом запуске. Потом еще че-то в коде доделывал и запускал код в VS Code, чтобы про...
Какие могут быть проблемы при рассылки по примеру из доков aiogram? Есть простой способ их исправить?
@microclient, а как через сайт твой добавить новый чат?
Например, хочу создать чат с @botfather
Подскажите, откуда брать id приватного чата для ссылки типа tg://privatepost?channel=<channelid>&post=<id>? Обычный message.chat.id не работает почему-то
{"text":"Request Chat", "request_chat":{"request_id":1147483647,"chat_has_username":true}}
ребят, что не так с моей кнопкой? API не принимает
Can anybody help me make a order bot , where customers can write in form and it come to my messages , just wit certain commands ?
{
"message_id": 1237383,
"from": {
"id": 932345688,
"is_bot": false,
"first_name": "Vova",
"username": "extinqued",
"is_premium": true
},
"chat": {...